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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Geld - Warnung vor Betrugsmasche

Warendorf (ots)

In regelmäßigen Abständen warnen wir vor verschiedenen Maschen und Betrügern und werden nicht müde das auch weiterhin zu tun. Immer mit dem Ziel: Menschen im Kreis Warendorf vor Schaden bewahren.

Eine 67-jährige Frau ist in diesen Tagen das Opfer von falschen Bankmitarbeitern geworden. Diese riefen im Namen der eigenen Bank an und gaben an, das Geld der Frau sichern zu wollen, weil das Konto angeblich unsicher sei. Die Unbekannten gingen so "gut" und geschult vor, dass die 67-Jährige die Aussagen der Täter glaubte und ihr Geld in Gefahr sah. Über einen Zeitraum von einigen Tagen tätigte sie mehrere Echtzeitüberweisungen, auf, von den Unbekannten angegebene, Konten. Einer echten Bankmitarbeiterin fiel der Betrug wenige Tage später auf und sie innformierte die 67-Jährige.

In einem anderen Fall sollte angeblich das Konto eines Paars gehackt werden. Hier könne nur ein Programm helfen, um das Konto zu schützen - am Ende kam das Paar nicht mehr ins eigene Online-Banking. Da den beiden der Betrug sofort klar wurde, konnte das Konto durch die Bank gesperrt und das eigene Geld gesichert werden.

   - Geben Sie niemals persönliche Daten an Dritte weiter - auch

keine PIN- oder TAN-Nummern.

   - Sind Sie unsicher, legen Sie unbedingt auf und rufen Sie Ihre 
     Bank selbstständig an und hinterfragen Sie die Situation.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht verbinden! Sind Sie unsicher,

legen Sie unbedingt auf und rufen Sie Ihre Bank selbstständig an und hinterfragen Sie die Situation.

Übrigens: Die Betrüger gehen oftmals so gut vor, dass es schwer ist, den Betrug sofort zu entlarven - das Alter der Opfer spielt hierbei keine Rolle.

Weitere Infos - auch zum Thema falscher Amtsträger - gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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