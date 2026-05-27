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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruchsversuch
Unbekannte versuchen, Glastür einzuschlagen

Kalkar (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (27. Mai 2026) versucht, die Eingangstür zu einem Getränkemarkt an der Bahnhofstraße einzuschlagen. Zeugen sahen gegen 01:025 Uhr mindestens zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an der Glastür zu schaffen machen. Die Tatverdächtigen konnten nicht in den Getränkemarkt gelangen, die Tür wurde jedoch beschädigt. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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