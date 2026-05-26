Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Nächtlicher Verkehrsunfall in Wankum

Alkoholisierte Frau fährt bei Abbiegen gegen Baum

Wachtendonk (ots)

Am Samstag (23. Mai 2026) wurde die Polizei gegen 00:55 Uhr über einen Verkehrsunfall an der Einmündung der Grefrather Straße in die Grefrather Landstraße in Wachtendonk-Wankum informiert. Eine 75-jährige Frau aus Nettetal war mit ihrem Pkw von der Grefrather Straße kommend nach links auf die Grefrather Landstraße in Richtung Scharenbergsweg abgebogen und war dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dadurch kollidierte sie mit einem Straßenbaum auf der Grefrather Landstraße, sie blieb dabei unverletzt. Vor Ort konnten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Frau sowie einen schwankenden Gang feststellen, ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Sie wurde daher der Polizeiwache Geldern zugeführt und ihr dort eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (sp)

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