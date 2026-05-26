Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Pkw touchiert Fahrrad und flüchtet

72-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Goch (ots)

Am Samstag (23. Mai 2026) wurde eine 72-jährige Radfahrerin gegen 14:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf den Südring in Goch leicht verletzt, der Unfallverursacher flüchtete. Die Frau war, von der Bergrathstraße kommend, bei Grünlicht über die Ampel des Südring in Richtung der Straße Auf dem Wall gefahren. Aus dem Parkhaus "Galeria Goch" sei ein Pkw herausgefahren und nach rechts abgebogen. Dieses Fahrzeug habe sie an ihrem Hinterreifen touchiert, so dass sie gestürzt sei und sich verletzt habe. Der Wagen soll ein weißer Pkw mit niederländischem Kennzeichen gewesen sein. Ihr wurde durch bisher unbekannte Passanten aufgeholfen und auch ihr Fahrrad nach Hause geschoben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt jetzt zu dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Auch die hilfsbereiten Passanten möchten sich bitte bei der Polizei melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

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