Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.05.2026

Weingarten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach Brand in Geschäftsräumen: Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft

Nach dem Band in einem Barbershop in der Karlstraße Anfang April (Links zu den bisherigen Pressemitteilungen untenstehend) ermitteln die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 30-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen stammt der Verdächtige aus dem Umfeld des Geschäftsbetriebs und flüchtete unmittelbar nach der Tat.

Fahndungskräfte der Kriminalpolizei konnten den Mann in den vergangenen Wochen schließlich lokalisieren. Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde der dringend Tatverdächtige am vergangenen Mittwoch, den 13.05., einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen und setzte ihn Vollzug.

Anschließend wurde der syrische Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg zu den Hintergründen der Tat und dem möglichen Motiv dauern an.

Pressemitteilung vom 03.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6249158

Pressemitteilung vom 07.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6250775

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

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