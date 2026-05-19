Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Lkw streifen sich - Sachschaden

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B 311 entstanden. Kurz nach 12.30 Uhr streiften sich im Kurvenbereich kurz nach Krauchenwies in Richtung Rulfingen zwei Lkw, wobei der in Richtung Krauchenwies fahrende Sattelzug mutmaßlich zu weit auf die Gegenfahrbahn kam. Dessen 34-jähriger Fahrer musste eine Sicherheitsleistung zur Gewährleistung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Bad Saulgau

Verkehrskontrollen

Im Rahmen von Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagvormittag mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Im Stadtgebiet wurden insgesamt vier Verkehrsteilnehmende dabei beobachtet, wie sie ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren. Sechs weitere benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Alle Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen, im Fall der Handybenutzungen kommt jeweils noch ein Punkt in Flensburg hinzu. Außerdem verwarnten die Beamten zwei Radfahrende, die sich ebenfalls nicht an die für sie geltenden Vorschriften hielten.

Bad Saulgau

Dieb auf Tour

Mutmaßlich auf Diebestour war ein 52-Jähriger am Montag in Bad Saulgau. Der Mann fiel am Vormittag zunächst einem Zeugen in der Martin-Staud-Straße auf, wie er offenbar die Verschlussverhältnisse der dort abgestellten Fahrzeuge überprüfte. Später führte er bei einer polizeilichen Kontrolle in der Moosheimer Straße ein Fahrrad mit, dass er mutmaßlich entwendet haben dürfte, da er auf Nachfrage die Kombination des am Rad befindlichen Zahlenschlosses nicht nennen konnte. Außerdem fanden die Beamten bei ihm einen Geldbeutel, den er offenbar zuvor aus einem Pkw in der Martin-Staud-Straße gestohlen hatte. Ein von dem 52-Jährigen ebenfalls mitgeführtes Kfz-Diagnosegerät sowie ein Mini-Touchpad konnten bislang nicht zugeordnet werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen der Diebstähle und bittet mögliche weitere Geschädigte oder die rechtmäßigen Besitzer des genannten Jugendrads der Marke "X-Zero" oder der anderen Gegenstände, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 60-jährige Pkw-Lenkerin, die am Montagmorgen in der Adolf-Kolping-Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau fuhr kurz vor 8 Uhr links an einer Verkehrsinsel vorbei und touchierte dabei einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 60-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Die Frau musste sich daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen und den Polizeibeamten ihren Führerschein abgeben. Sie gelangt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

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