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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, den 10. Mai 2026, in der Abt-Hyller-Straße an der Einmündung Ettishofer Straße (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6273090 ) ist der 90 Jahre alte Fußgänger am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat zur Klärung des Unfalls ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Gegen den 63 Jahre alten Unfallverursacher wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Aulendorf

Jugendlicher Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein Jugendlicher rechnen, der sich am Sonntagabend mit einer Streife des Polizeireviers Weingarten eine Verfolgungsfahrt geliefert hat. Die Beamten wollten den 15-Jährigen in der Allewindenstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen, als er Gas gab und flüchtete. Dabei missachtete er unter anderem eine rote Ampel und nutzte für seinen Fluchtversuch Gehwege und Grünflächen. Auch von einem Polizisten, der den Teenager auf einem Gehweg entlang der L 285 an der Weiterfahrt hindern wollte, ließ sich dieser nicht aufhalten. In der Altshauser Straße verlor der 15-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich leichte oberflächliche Schürfwunden zu. Wie sich herausstellte, überschritt der Motorroller die bauartbedingt zulässige Höchstgeschwindigkeit, zudem konnte der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Nötigung ermittelt. Der 15-Jährige wurde nach der Kontrolle an Angehörige übergeben.

Wangen im Allgäu

Alkoholisierten in Gewahrsam genommen

Einen alkoholisierten 49-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Sonntagmittag in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte im Außenbereich eines Eiscafés andere Gäste belästigt und sich uneinsichtig gezeigt, woraufhin ihm die Beamten einen Platzverweis erteilten. Davon offensichtlich unbeeindruckt, kehrte der mit über vier Promille alkoholisierte Mann nur kurz später zurück und weigerte sich, den polizeilichen Anweisungen nachzukommen. Er musste den restlichen Tag schließlich in einer Arrestzelle auf dem örtlichen Polizeirevier verbringen. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Gebührenbescheid.

Leutkirch im Allgäu

Brandursache nach Heckenbrand geklärt

Nach einem Heckenbrand, der Anfang Mai in der Wilhelmstraße zu mehreren tausend Euro Sachschaden geführt hat, ist die Brandursache zwischenzeitlich geklärt. Weitere Befragungen der Kriminalpolizei Ravensburg haben ergeben, dass mehrere Kinder in dem Bereich mit einem Feuerzeug hantiert hatten und die Hecke daraufhin in Brand geraten war. Die Schadensregulierung kann über die Erziehungsberechtigten nun in die Wege geleitet werden. Unsere Pressemitteilung zum Brand: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6269178.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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