Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Mehrere Einbrüche im Industriegebiet "Hardt" (13./14.05.2026)

(Stockach, Lkr. Konstanz) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in mehreren Firmen im Industriegebiet "Hardt" eingebrochen. Unbekannte Täter sind in Bürogebäuden von drei Firmen in der Kieswerkstrasse und in die Räumlichkeiten einer Firma im Franz-Ziwey-Ring gewaltsam eingedrungen und durchsuchten diese. Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen. Wie hoch der Schaden insgesamt bzw. bei den einzelnen Firmen entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Verdächtiges im Industriegebiet Hardt, insbesondere in den Straßen Kieswerkstraße und Franz-Ziwey-Ring, beobachtet haben oder Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, unter Tel.-Nr. 07771 9391-0, zu melden.

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