Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Landkreis Rottweil) Leichtsinn sorgt für Unfall im Gegenverkehr mit zwei Verletzten (12.05.2026)

Bösingen (ots)

Auf der Straße "Bruchäcker" hat sich am Dienstag, gegen 23:45 Uhr, ein Unfall mit zwei verletzten Personen ereignet. In Richtung Bösingen unterwegs geriet ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich der Unfallverursacher schwer und ließ sich ins Krankenhaus fahren. Die Beamten stellten im Zuge der Unfallaufnahme fest, dass der Schwerverletzte mit einem Wert von über 1,5 Promille unter Alkoholeinwirkung stand und über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Weiterhin war der Peugeot nicht zugelassen. Der 71-jährige Fahrer des VW verletzte sich durch die Kollision leicht. Beide Wagen mussten mit einem Gesamtschaden von 11.000 Euro abgeschleppt werden.

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