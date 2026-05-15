Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radfahrer stoßen zusammen - beide schwerverletzt (14.05.2026)

(Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) (ots)

Bei einem Unfall auf dem landwirtschaftlichen Weg entlang der Bundesstraße 311 zwischen dem Kreisverkehrspunkt Liptingen und Neuhausen ob Eck sind am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen und gestürzt.

Eine Fahrradgruppe, darunter ein 44-Jähriger und ein 26-Jähriger, fuhren auf der leicht abfälligen Strecke in Richtung Neuhausen. Der 44-jährige Radler kam nach links ins Bankett und geriet ins Schlingern. Er zog sein Fahrrad anschließend nach rechts und kollidierte mit dem auf gleicher Höhe fahrenden 26-Jährigen. Beide Männer kamen in der Folge zu Fall und verletzten sich hierbei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den älteren der Beiden in ein Klinikum, ein Rettungswagen fuhr den jüngeren in ein Krankenhaus. Beide Männer hatten zuvor Alkohol getrunken, weshalb Blutentnahmen angeordnet und in der jeweiligen Klinik entnommen wurden.

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