Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Illegale Müllablagerung (13.05.2026)

(Radolfzell a.B., Lkr Konstanz) (ots)

Im dichten Wald, in der Nähe des Querweges Freiburg-Bodensee, nahe des Parkplatzes Schwedenschanze Denkmal, hat ein Unbekannter Müll entsorgt.

Einem Mann, der im dichten Wald zum Pilzesammeln unterwegs war, fand eine kleinere weiße Dose mit mehreren kleineren Fläschchen. Auf einem Fläschchen konnte er die Aufschrift Quecksilber lesen, weshalb er daraufhin die Polizei verständigte. Die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr überprüfte die Fläschchen. Hierbei konnte eine kleine Menge Quecksilber-Chlorid und eine stark alkalische ätzende Flüssigkeit nachgewiesen werden.

Die Einsatzkräfte als auch der Auffinder erlitten keine Verletzungen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 07732 95066-0.

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