Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mini Cooper nötigt andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen (14.05.2026)

(Stockach, Lkr. Konstanz) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall auf der Bundesstraße 31neu. Ein 30-jähriger Autofahrer war von Überlingen kommend in Richtung Stockach unterwegs. Hier soll ein Fahrer eines schwarzen Mini Cooper mehrere Pkw im zweispurigen Bereich rechts überholt haben. Als die BB 31n wieder einspurig wird, soll der Fahrer aufgrund sich bildenden Rückstaus plötzlich und stark auf 60 km/h heruntergebremst haben, so dass die nachfolgenden Autofahrer ebenfalls stark abbremsen mussten. Anschließend soll der Mini-Fahrer sehr dicht auf seinen Vordermann aufgefahren sein und in Schlangenlinien gefahren sein, um anzuzeigen, weiter überholen zu wollen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet deshalb Zeugen des auffälligen Fahrverhaltens des Mini Cooper-Fahrers sich unter der Tel.-Nr. 0771 83783-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

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