Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Telefonbetrüger erlangen hohen Geldbetrag- Polizei mahnt zur Vorsicht bei Schockanrufen! (13.05.2026)

Spaichingen (ots)

Telefonbetrüger haben am Mittwoch eine Seniorin mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um mehrere zehntausend Euro gebracht.

Eine 84-Jährige erhielt im Laufe des Tages einen Anruf eines unbekannten Mannes, der vorgab, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind verletzt worden sei. Um angebliche Behandlungskosten zu begleichen und eine drohende Inhaftierung abzuwenden, forderten die Anrufer die Zahlung eines hohen Geldbetrags.

Im weiteren Verlauf übergab die Frau gegen 22:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Angerstraße einen größeren Bargeldbetrag an einen bislang unbekannten Abholer.

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Raum Trossingen mehrere ähnliche Betrugsversuche. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein und Angehörige oder die Polizei direkt zu kontaktieren.

Zeugen, die im Bereich der Angerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

Präventionshinweis der Polizei:

Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend, sofort aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Können diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen.

Die Polizei und andere Amtsträger fragen nicht nach Wertsachen und fordern auch kein Geld!

Sollten Sie einen Anruf eines solchen angeblichen Polizisten oder Amtsträgers erhalten, legen Sie sofort auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Haben die Betrüger Sie dazu gebracht, Bargeld und Wertgegenstände bei einer Bank abzuholen, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um Ihre Liebsten sind!

Am ehesten lässt sich der Anruf eines Telefonbetrügers jedoch durch das Löschen des Telefonbucheintrags vermeiden, da die Betrüger in der Regel nach Vornamen suchen, die vermeintlich älteren Menschen zugeordnet werden.

Informationen zum Ändern oder Löschen von Telefonbucheinträgen sowie weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf der Infoseite der Polizeilichen Kriminalprävention zum Thema "Betrug durch falsche Polizisten" unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben, die Unterlagen einzusehen, herunterzuladen oder auszudrucken, bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden Sie sich an Ihr örtliches Polizeirevier.

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

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