Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, Lkr. Konstanz) Falschfahrer auf der A98 - Polizei bittet um Hinweise (14.05.2026)

Stockach, A98 (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr einen Falschfahrer auf der A98 zwischen der Anschlussstelle Stockach-Ost und dem Kreuz Hegau. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-Jähriger mit einem dunkelblauen VW Golf älteren Baujahrs die Richtungsfahrbahn Überlingen entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung in Richtung Kreuz Hegau.

Eine Streife des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen konnte das Fahrzeug im Bereich der Überleitung von der A98 auf die A81 feststellen und den Fahrer zum Anhalten bewegen.

Hinweise auf eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor.

Zeugen sowie mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden.

Ob neben einer Verkehrsordnungswidrigkeit weitere Verstöße in Betracht kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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