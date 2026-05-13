Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 44-Jährige leistet Widerstand und schlägt Polizisten ins Gesicht (12.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte muss sich eine Frau verantworten, die am Dienstagabend in einem Schnellrestaurant in der Bahnhofstraße aufgefallen ist. Gegen 19.30 Uhr verständigte das Personal eines Lokals die Polizei, da es zu Schwierigkeiten mit einer Kundin gekommen sei, die sich nun weigere den Verkaufsraum zu verlassen. Im Beisein der Beamten erteilte die Filialleitung der 44-Jährigen ein Hausverbot, was diese jedoch weiterhin ignorierte. Nachdem die Polizisten sie daraufhin aus dem Restaurant begleiteten, hielt sich die Frau am Türrahmen fest und schlug schließlich einem der Beamten plötzlich unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Infolgedessen wurden der renitenten 44-Jährigen schließlich Handschließen angelegt. Anschließend kam die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell