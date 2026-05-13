Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Radfahrer und E-Scooterfahrer stoßen zusammen - 61-Jähriger leicht verletzt (12.05.2026)

KN-Petershausen (ots)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Sankt-Gebhard-Straße ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooterfahrer ereignet. Ein auf dem dortigen Radweg fahrender 61-Jähriger überholte einen 29 Jahre alten Radler der dabei plötzlich nach links lenkte. Infolge dessen berührten sich beide und stürzten. Der 61-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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