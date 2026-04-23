Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Grauer Audi A8 entwendet

Unna (ots)

Am Mittwoch (22.04.2026) wurde zwischen 02:50 Uhr und 03:10 Uhr ein geparktes Fahrzeug an der Straße "Am Pfauenufer" in Unna-Massen entwendet.

Es handelt sich um einen grauen Audi A8 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-A755.

Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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