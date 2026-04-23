Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pedelec-Fahrerin fährt 6-jähriges Kind an und flüchtet

Unna (ots)

Am Mittwoch (22.04.2026) wurde gegen 11:05 Uhr eine 6-Jährige aus Unna in Höhe der Bahnunterführung "Königsborner Tor" angefahren.

Laut Zeugen war eine Pedelec-Fahrerin aus Richtung Innenstadt in Richtung Hammer Straße unterwegs und stieß dabei mit der zu Fuß gehenden 6-Jährigen zusammen. Diese war mit ihrer Mutter unterwegs, stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde leicht verletzt.

Die unbekannte Pedelec-Fahrerin brachte ihr Fahrzeug zum Stehen und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes, setzte dann aber, ohne den Schaden regulieren zu lassen, ihre Fahrt in Richtung Hammer Straße fort.

Die gesuchte Person wird folgendermaßen beschrieben:

- Weiblich - Ca. 45 Jahre alt - Ca. 165 cm groß - Jeansjacke - Dunkelgrünes Pedelec

Zudem sei die Flüchtige, laut Zeugen, in Begleitung einer weiteren Person gewesen, die wie folgt beschrieben wird:

- Männlich - Ca. 45 Jahre alt - Dickliche Statur - Grau meliertes Haar - Halbglatze

Weitere Zeugenhinweise, die zu der flüchtigen Pedelec-Fahrerin führen, bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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