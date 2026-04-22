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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Sondereinsatz mit gezielter Verkehrsüberwachung

Kamen (ots)

Am Mittwoch, den 22. April 2026, führten Einsatzkräfte der Direktion Verkehr sowie der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz der Kreispolizeibehörde Unna einen Sondereinsatz im Stadtgebiet Kamen durch.

Im Zeitraum von 06:00 bis 14:00 Uhr wurden insgesamt 197 Verkehrsverstöße festgestellt. Der Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberwachung lag im Bereich Werver Markt, wo 101 Verstöße registriert wurden. Weitere vier Geschwindigkeitsverstöße wurden an der Derner Straße festgestellt.

An der Bahnhofstraße ahndeten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 25 sonstige Verstöße, darunter unter anderem das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Zudem wurde dort ein Verstoß wegen der unerlaubten Nutzung eines Mobiltelefons festgestellt.

Ein besonderer Fokus lag im Innenstadtbereich sowie an der Nordenmauer auf dem Verhalten von Radfahrenden, Pedelec-Nutzenden und E-Scooter-Fahrenden. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 51 Verstöße festgestellt. In 50 Fällen blieb es bei einem Verwarnungsgeld, während ein Verstoß mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet wurde.

Darüber hinaus wurden im Innenstadtbereich zwei weitere Verstöße wegen der Nutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr festgestellt.

Insgesamt lässt sich der Sondereinsatz als voller Erfolg bewerten.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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