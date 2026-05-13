Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Jugendliche zünden Kleider und Zeitung an (12.05.2026)

KN-Petershausen (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Dienstagabend in der Markgrafenstraße gezündelt. Kurz nach Mitternacht beobachtete ein Zeuge mehrere Jugendliche, die auf Höhe der Hausnummer 65 Kleidung und Zeitung anzündeten. Nachdem der Mann die Jungs daraufhin ansprach, flüchteten sie. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte der Zeuge das Feuer mittels Gießkanne gelöscht. Eine Gefahr für das Gebäude bestand nach Angaben der Wehrmänner nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen die alle dunkel gekleidet und etwa 165-170 Zentimeter groß waren nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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