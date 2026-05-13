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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Einbruch in Gaststätte (13.05.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße ist es am Mittwoch, zwischen 2:30 Uhr und 3:40 Uhr, gekommen. Ein Unbekannter stieg gewaltsam in das Lokal ein und entwendete Bargeld aus der Kasse. Mit dem niedrigen vierstelligen Betrag machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 / 81010) sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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