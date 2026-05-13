POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Einbruch in Gaststätte (13.05.2026)
Oberndorf am Neckar (ots)
Zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße ist es am Mittwoch, zwischen 2:30 Uhr und 3:40 Uhr, gekommen. Ein Unbekannter stieg gewaltsam in das Lokal ein und entwendete Bargeld aus der Kasse. Mit dem niedrigen vierstelligen Betrag machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 / 81010) sucht Zeugen zu dem Vorfall.
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