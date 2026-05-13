Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Einbruch in Gaststätte (13.05.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße ist es am Mittwoch, zwischen 2:30 Uhr und 3:40 Uhr, gekommen. Ein Unbekannter stieg gewaltsam in das Lokal ein und entwendete Bargeld aus der Kasse. Mit dem niedrigen vierstelligen Betrag machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 / 81010) sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell