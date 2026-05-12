Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg) Unfall auf der Fürstenbergstraße - 3-Jähriger rennt auf die Straße und wird von Auto erfasst - Polizei bittet Busfahrer und weitere Zeugen sich zu melden (12.05.2026)

KN-Fürstenberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagvormittag auf der Fürstenbergstraße ereignet hat. Gegen 11.45 Uhr stand eine Frau mit mehreren Kindern auf Höhe der Hausnummer 4 auf dem Gehweg um von dort die Straße zu überqueren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines in Richtung Wollmatinger Straße fahrenden Linienbusses hielt daraufhin an, um einen sicheren Wechsel der Straßenseite zu ermöglichen. Da der Frau die Situation jedoch zu unsicher war, winkte sie dem Busfahrer weiterzufahren, woraufhin er und eine hinter ihm haltende 38-Jährige mit einem Seat anfuhren. Als sich der Seat auf Höhe der Personengruppe befand, rannte ein drei Jahre alter Junge plötzlich auf die Fahrbahn, prallte gegen die Beifahrerseite des Wagens und stürzte anschließend auf die Straße. Dabei erlitt der 3-Jährige schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen - und insbesondere den vor dem Seat fahrenden Busfahrer - sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

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