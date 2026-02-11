PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Horgenzell

Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte zu Alkoholfahrt

Weitere Zeugenbefragungen zur Trunkenheitsfahrt einer 27-Jährigen am Montagabend im Bereich der Meersburger Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6214317) haben ergeben, dass die Fahrerin offensichtlich bereits auf der L 288 aus Richtung Horgenzell kommend in Richtung Ravensburg durch ihre Fahrweise auffiel. Demnach hätten teils wohl auch Entgegenkommende dem Mercedes der Frau ausweichen müssen. Das Polizeirevier Ravensburg bittet daher Verkehrsteilnehmer, die auf dem Streckenabschnitt entsprechend ausweichen mussten sowie weitere mögliche Zeugen der Fahrt, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Garagentor mit Graffiti besprüht

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Montagmittag in der Kohlstraße ein Garagentor mit Graffiti besprüht und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baindt / Riedsenn

Über Kreisverkehr gefahren

Über den Kreisverkehr Riedsenn ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein 38-Jähriger gefahren. Offensichtlich hatte der Nissan-Fahrer den Kreisverkehr nicht wahrgenommen und fuhr auf diesen. Dabei entstand sowohl am Pkw als auch an der Verkehrseinrichtung Sachschaden von wenigen hundert Euro. Der 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine Alkoholisierung oder Drogenbeeinflussung lag nicht vor.

Wangen im Allgäu

Überholverbot missachtet

Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu hat am Dienstagabend einen 19 Jahre alten Autofahrer nach mehreren Überholmanövern auf der L 320 (Lindauer Straße) zwischen Wangen und Niederwangen gestoppt. Zunächst fiel der BMW-Fahrer an der Einmündung Südring durch ein Überholmanöver auf, bevor er im Bereich Lottenmühle trotz Überholverbot zwei weitere Pkw überholte. Dabei dürfte er teils auch nicht in der Lage gewesen sein, den Streckenverlauf komplett zu überblicken. Da der Fahrer bereits vor wenigen Monaten nur wenige hundert Meter weiter wegen überhöhter Geschwindigkeit zur Anzeige gelangte, erwartet ihn nun neben einem Bußgeld für sein verbotenes Überholmanöver auch einen Bericht an die Führerscheinstelle.

Wangen im Allgäu

Ernüchternde Bilanz nach Verkehrskontrollen

Eine ernüchternde Bilanz haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu nach Verkehrskontrollen am Dienstagvormittag im Stadtgebiet gezogen. Gleich 22 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker haben während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient und werden nun bei der Bußgeldstelle angezeigt. Fünf Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt und wurden ebenfalls verwarnt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen, um gegen Ablenkung im Straßenverkehr vorzugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg

