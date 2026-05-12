Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Falscher Rohreiniger betrügt Senior (09.05.2026)

Radolfzell (ots)

Am Samstag hat ein falscher Rohrreiniger einen Senior betrogen. Nachdem der 84-Jährige aufgrund einer Verstopfung des Toiletten-Abflusses einen Handwerker benötigte, suchte er im Internet nach einem Notdienst. Unter dem Namen einer ortsansässigen Firma bot sich dort ein Unbekannter an, der vorgab Mitarbeiter zu sein und den Notdienst zu übernehmen. Wenig später erschien der Betrüger mit augenscheinlich entsprechendem Equipment ausgestattet an der Wohnanschrift des Mannes.

Vor Ausführung der vereinbarten Arbeit forderte der Unbekannte von dem 84-Jährigen die Bezahlung eines Betrags in Höhe von mehreren hundert Euro per EC-Cash-Gerät. Anschließend gab er vor, die Verstopfung der Toilette bereinigt zu haben und verließ die Örtlichkeit. Aufgrund unsachgemäßer Ausführung war der Abfluss jedoch zwei Tage später wieder verstopft.

Nachdem der Senior daraufhin den angeblichen Arbeitgeber des Unbekannten kontaktierte stellte sich heraus, dass die betreffende Firma weder Notdienste anbietet noch entsprechende Arbeiten ausführt.

Zu dem Betrüger liegt folgende Beschreibung vor: etwa 45-50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkelblondes Haar. Er trug Handwerkerkleidung und eine Mütze. Zudem sprach er sehr gut Deutsch, allerdings mit ausländischem Akzent. Der falsche Handwerker war mit einem weißen Kleintransporter ohne Aufschrift unterwegs.

Zeugen, denen der Mann oder das Fahrzeug im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 14 Uhr im Bereich der Uhlandstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

Bei derartigen Notfällen rät die Polizei:

Bereiten Sie sich auf Notfälle im Vorfeld vor - vergleichen Sie die Preise und schreiben Sie sich die Nummern für wichtige Notdienste wie Schlüsseldienste und Rohrreiniger auf. Hinterlegen Sie die Nummer, damit sie dies im Notfall schnell zur Hand haben.

In akuten Notlagen gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und sich ausreichend Zeit für die Suche zu nehmen. Ein lokaler Notdienst ist in den meisten Fällen eine gute Wahl, besonders, wenn er schon mehrere Jahre vor Ort tätig ist, zudem hat einer einen kürzeren Anfahrtsweg - nehmen Sie hier über die auf der Internetseite des betreffenden Handwerkbetriebs angegebene Nummer Kontakt auf.

Seien Sie bei der Suche im Internet kritisch. Viele unseriöse Anbieter landen mit gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach einem verbindlichen Komplettpreis für z.B. die Türöffnung einschließlich der Anfahrtskosten und etwaiger Zuschläge. Zahlen Sie nur das, was Sie vereinbart haben. Bestehen Sie auf eine Zahlung per Rechnung.

Lassen Sie sich nicht nötigen - sollte Sie der gerufene Handwerker unter Druck setzen, oder bei überteuerten Rechnungen, zögern Sie nicht die Polizei zu rufen.

Notieren Sie sich den Namen des Monteurs, der Firma und das Kennzeichen des Fahrzeugs.

Auf den Seiten der Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale.de) finden Sie weitere Informationen, darunter auch Anhaltswerte, wie teuer die Leistung sein darf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell