Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L191, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr auf der Hohenkrähenstraße - insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden (11.05.2026)

Singen, L191 (ots)

Insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden ist bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr auf der Hohenkrähenstraße am Montagmittag entstanden. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Audi von der Hohenkrähenstraße kommend in den Kreisverkehr und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten, bereits im Kreisel in Richtung Ausfahrt Singen-Nordstadt fahrenden BMW eines 35-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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