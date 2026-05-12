Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L 415

Landkreis Rottweil) Autofahrerin verletzt sich bei Unfall (11.05.2026)

Oberndorf am Neckar - L 415 (ots)

Am Montagabend ist auf der Landesstraße 415 (Lindenstraße) eine Autofahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Aus unbekannter Ursache geriet sie bei Lindenhof rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam dann zum Stehen. Durch den Aufprall verletzte sich die 24-jährige Honda-Fahrerin leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings fest, dass die junge Frau keine Fahrerlaubnis besaß. Sie kam mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

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