Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Schockanruf führt zu Geldübergabe (08.05.2026)

Rottweil (ots)

Am Freitagmittag ist es an der Belchenstraße in Folge eines Schockanrufs zu einer Geldübergabe gekommen. Ein unbekannter Täter schwindelte einer Seniorin ein angebliches Unfallgeschehen mit einer Angehörigen vor, weswegen eine Kaution fällig wäre. Einen hohen vierstelligen Betrag übergab sie im Anschluss an das Telefonat einem Abholer, der sich mit dem Geld aus dem Staub machte. Nach ihm sucht die Kriminalpolizei in Rottweil und beschreibt ihn wie folgt: Männlich, 170 Zentimeter groß, etwa 20 Jahre alt und hell gekleidet. Wer Hinweise zu dieser Person im Bereich der Belchenstraße hat, kann diese, unter der Telefonnummer 0741 / 4770, melden.

Präventionshinweise der Polizei:

Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei erneut dringend, unbedingt aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen. Legen Sie bewusst auf und rufen zunächst unter dem Notruf 110 die Polizei an.

Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um ihre Liebsten sind!

Am ehesten vermeiden lässt sich der Anruf eines Telefonbetrügers aber durch das Löschen des Telefonbucheintrags, da die Betrüger dort in der Regel "Ausschau" nach Vornamen halten, die vermeintlich lebensälteren Menschen zugeordnet werden.

Wer das nicht gänzlich möchte, kann es den ungebetenen Anrufern zumindest schwerer machen ihre vermeintlichen Opfer auszuwählen in dem man den Telefonbucheintrag ändert: Wenn Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen (statt Elfriede Müller nur E. Müller) oder ihn ganz weglassen, fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen. Unter folgendem Link können Sie das dazu benötigte Formular herunterladen:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Dokumente/Telefonbucheintrag-aendern-loeschen.pdf

Ein Info-Blatt zu Umgang und Verhalten bei Anrufen von "falschen Polizeibeamten" und Schockanrufen finden Sie im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf

Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben die Unterlagen herunterzuladen oder auszudrucken, so bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden sich an Ihr örtliches Polizeirevier.

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

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