Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) 21-Jähriger bei Sturz mit Motorrad verletzt - Polizei sucht Zeugen (09.05.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagmittag im Bereich der Homburgstraße und "Im langen Grund" ereignet hat. Gegen 13.15 Uhr stürzte ein 21-Jähriger mit einem Honda Motorrad, wobei er sich Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Fahrer eines grauen SUV habe den Sturz gesehen, war aber bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort - sowohl er, als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

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