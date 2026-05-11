Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, K6174, Lkr. Konstanz) 17-jähriger Motorradfahrer bei Sturz verletzt (09.05.2026)

Bodman-Ludwigshafen, K6174 (ots)

Ein junger Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bodman-Ludwigshafen und Bonndorf Verletzungen zugezogen. Gegen 15.20 Uhr fuhr der 17-Jährige mit einer KTM bergabwärts. Im Bereich einer Linkskurve verlor der junge Biker die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall und prallte gegen die Schutzplanke. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Die KTM war nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen.

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