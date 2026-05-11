Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über 2,8 Promille unterwegs (10.05.2026)

Radolfzell (ots)

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet einen Autofahrer, der am späten Samstagabend auf der Bodanrückstraße von der Polizei kontrolliert worden ist. Gegen Mitternacht überprüften Beamte des Reviers Radolfzell einen 45-jährigen Audifahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Mann nicht nur erheblich nach Alkohol roch, sondern auch, dass er weder klar sprechen noch sicher gehen konnte. Das Ergebnis des daraufhin durchgeführten Alkoholtests mit über 2,8 Promille bestätigte den Verdacht. Der 45-Jährige musste neben seinem Führerschein und seinen Autoschlüsseln auch eine Blutprobe abgeben.

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