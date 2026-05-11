Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg) Polizei zieht betrunkenen E-Scooterfahrer aus dem Verkehr (08.05.2026)

KN-Fürstenberg (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Freitagabend einen betrunkenen E-Scooterfahrer auf der Fürstenbergstraße aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 21 Uhr fiel den Polizisten auf Höhe einer Bar an der Ecke zum Buhlenweg ein Mann mit einem E-Scooter auf, der auf dem Gehweg in Richtung Petershausen fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie bei dem 37-Jährigen starken Alkoholgeruch fest, zudem hatte er Schwierigkeiten sich zu artikulieren. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,2 Promille. Aufgrund dessen musste der 37-Jährige die Beamten auf das Revier begleiten und dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Bzgl. Alkohol gelten bei E-Scootern dieselben Regeln und Grenzwerte wie beim Autofahren. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto, E-Scooter oder aber auch Fahrrad fährt, riskiert nicht nur ein Strafverfahren, sondern unter Umständen auch den Entzug der Fahrerlaubnis, Punkte in Flensburg sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

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