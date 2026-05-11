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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, B 462
Landkreis Rottweil) Unfall im Gegenverkehr (08.05.2026)

Schiltach - B 462 (ots)

Ein Unfall auf der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Schiltach hat am Freitag zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 14:15 Uhr, geriet ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Schiltach aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem VW eines 58-Jährigen zusammen. In dessen Wagen verletzten sich zwei 40 und 42 Jahre alte Mitfahrer leicht. Sie kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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