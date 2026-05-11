POL-KN: (Schiltach, B 462
Landkreis Rottweil) Unfall im Gegenverkehr (08.05.2026)
Schiltach - B 462 (ots)
Ein Unfall auf der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Schiltach hat am Freitag zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 14:15 Uhr, geriet ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Schiltach aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem VW eines 58-Jährigen zusammen. In dessen Wagen verletzten sich zwei 40 und 42 Jahre alte Mitfahrer leicht. Sie kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro abgeschleppt werden.
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