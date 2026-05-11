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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, L 109
Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall (10.05.2026)

Schonach im Schwarzwald - L 109 (ots)

An der Einmündung der Straße "Mühlebühlbrücke" und der Landesstraße 109 hat sich am Sonntag, gegen 15 Uhr, ein Unfall mit einem Schwerverletzten ereignet. Eine 77-jährige Opel-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen auf die L 109 einen vorfahrtsberechtigen Yamaha-Fahrer. Der von rechts kommende 23-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und prallte seitlich gegen den Opel, stürzte über den Wagen auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Hierfür musste die Straße gesperrt werden. So mussten auch beide Fahrzeuge mit einem Schaden von etwa 23.000 Euro abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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