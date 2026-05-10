Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung (10.05.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Sonntag, 10.05.2026, um 01:30 Uhr an der Abzweigung der B34 zur B33 (AS Singen-Steißlingen). Eine 40-jährige PKW-Lenkerin wollte von Singen aus kommend nach rechts auf die B33 auffahren. Hierbei prallte sie zunächst mit dem Vorderrad gegen die dortige Verkehrsinsel, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem PKW in der angrenzenden Wiese. Sowohl die 40-Jährige als auch ihr 41-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde ihr Führerschein einbehalten. Am Fahrzeug der 40-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von 120.000 Euro.

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