Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkrs. SBK) Brandgeschehen im Außenbereich beim Logistikzentrum von LIDL in Hüfingen greift auf Außenfassade über

Feuerwehr verhindert Schlimmeres (09.05.2026)

Hüfingen (ots)

Am Samstagabend (09.05.2026), gegen 21:15 Uhr wurde ein Brandgeschehen beim Logistikzentrum LIDL in Hüfingen gemeldet. Schon von weitem war das Feuer und eine dementsprechende Rauchwolke zu sehen. Vor Ort wurde festgestellt, dass es im Außenbereich zu einem größeren Feuer kam, bei dem sogenannte Euro-Paletten in Brand gerieten. Durch die Nähe zum Gebäude griff das Feuer auf die Fassade des Tiefkühlgebäudes über. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Feuerwehren, unter anderem mit zwei Drehleitern, konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden am Gebäude wird mit ca. 500.000 Euro beziffert. Im Weiteren muss nun noch geklärt werden, ob auch im Gebäudeinneren oder an dort gelagerten Lebensmitteln ein Schaden entstanden ist.

Von der Feuerwehr waren folgende Wehren im Einsatz. Die Feuerwehr Hüfingen mit allen Abteilungen, die Feuerwehr Bräunlingen, die Drohnengruppe Donaueschingen, der Brandmeister der Stadt Donaueschingen sowie der Kreisbrandmeister. So waren insgesamt 18 Fahrzeuge inklusive der zwei Drehleitern vor Ort. Auch der Rettungsdienst erschien mit zehn Helfern und drei Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell