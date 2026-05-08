Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Zeugenaufruf nach Treppensturz (04.05.2026)

Konstanz (ots)

Auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie Reichenau ist am Montag, gegen 16:30 Uhr, eine Rollstuhlfahrerin am Fuße einer Treppe schwerstverletzt aufgefunden worden. Aus unbekanntem Grund stürzte die 76-Jährige mit ihrem Rollstuhl die Treppe beim Haus 29, gegenüber der Fitness-Station, hinunter. Trotz durchgeführter Reanimation verstarb die Frau wenig später im Krankenhaus Konstanz. Zur Klärung des Geschehens werden Zeugen, die sich im dortigen Bereich aufgehalten haben, gebeten, sich an die Polizei in Konstanz unter der Nummer 07531 / 9950 zu wenden. Insbesondere wird die Frau, die die Verletzte zuerst entdeckt hatte und sich kurz zuvor in Sportkleidung bei der Outdoor-Fitness-Station betätigte, gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

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