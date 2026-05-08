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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbrecher flüchten aus Umspannwerk (07.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Einem möglicherweise teuren Einbruch ist am Donnerstag das Umspannwerk in Villingen entgangen. Über eine Videoüberwachung stellte eine Überwachungsfirma unbefugte Personen auf dem Gelände fest. Noch vor dem Eintreffen der Polizei waren die zwei Täter zu Fuß geflüchtet. Zeugen die, gegen 23 Uhr, an der Niederwiesenstraße Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 / 6010) melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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