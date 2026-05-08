Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbrecher flüchten aus Umspannwerk (07.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Einem möglicherweise teuren Einbruch ist am Donnerstag das Umspannwerk in Villingen entgangen. Über eine Videoüberwachung stellte eine Überwachungsfirma unbefugte Personen auf dem Gelände fest. Noch vor dem Eintreffen der Polizei waren die zwei Täter zu Fuß geflüchtet. Zeugen die, gegen 23 Uhr, an der Niederwiesenstraße Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 / 6010) melden.

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