Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Lkr. Rottweil) Großangelegte Gefahrgutkontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern auf der Autobahn 81 (07.05.2026)

Dietingen (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil hat am Donnerstag eine großangelegte Gefahrgutkontrolle auf der Autobahn 81 durchgeführt. Bei der Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Neckarburg-Ost wurden die Kolleginnen und Kollegen vom Kompetenzteam Gefahrgut der Polizei Baden-Württemberg, Vertretern des Landratsamts Rottweil sowie einem externen Gefahrgutbeauftragten unterstützt.

Im Zeitraum von 9 Uhr bis 14 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 33 Fahrzeuge, darunter 15 Gefahrguttransporte, 16 Abfalltransporte sowie zwei kombinierte Transporte aus beiden Bereichen.

Die Polizisten stellten dabei vier gefahrgut- bzw. abfallrechtliche Verstöße, 25 Verstöße gegen die Sozialvorschriften, wie Lenk- und Ruhezeiten sowie acht Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz fest. Bei vier Lastwagen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Bei sechs Fahrzeugen wurden Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt, darunter Überhöhe, Mängel an den Bremsen oder eine gerissene Frontscheibe. Außerdem konnte ein Fahrer keine erforderliche EU-Fahrerbescheinigung vorweisen.

Die Polizeibeamten mussten zwei Lastwagen die Weiterfahrt vorübergehend untersagen. In drei Fällen erhoben sie gegen ausländische Fahrer bzw. Unternehmer Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro.

Unfälle in Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr, insbesondere mit Transporten von Gefahrgütern, können schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um die Sicherheit auf unseren Straßen weiter zu erhöhen, werden unsere Experten der Verkehrspolizei auch weiterhin Kontrollen, insbesondere im gewerblichen Güterverkehr, durchführen.

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