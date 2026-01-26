Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Verkehrsunfall auf der BAB 2 am Montagmorgen

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen (26. Januar 2026) kam es um 07:41 Uhr auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Autobahnkreuz Recklinghausen und der Anschlussstelle Herten zu einem schweren Verkehrsunfall.

Insgesamt waren sieben Pkw sowie ein Lkw an dem Unfall beteiligt. Aufgrund der Anzahl der betroffenen Personen wurde durch die Einsatzleitung ein Massenanfall von Verletzten (MANV 5) ausgelöst.

Die Feuerwehr Recklinghausen war mit der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache im Einsatz. Zur medizinischen Versorgung der Betroffenen wurden zwei Notärzte, drei Rettungswagen (RTW) sowie zwei Krankentransportwagen (KTW) eingesetzt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt 11 Personen, von denen vier leicht verletzte Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden mussten. Die übrigen Beteiligten konnten nach medizinischer Sichtung vor Ort verbleiben.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes dauerte bis 10:00 Uhr an.

Aufgrund des Unfallgeschehens kam es auf der BAB 2 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

