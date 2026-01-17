Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Vollbrand einer Trampolinhalle in der Nacht - Halle niedergerissen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Januar 2026) kam es in Recklinghausen zum Brand einer Trampolinhalle. Die Halle brannte nieder. Ein Feuerwehrangehöriger wurde im Rahmen der Löscharbeiten leicht verletzt.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 02:10 Uhr zur "Lange Wanne" in Recklinghausen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die 50 x 40 Meter große Halle bereits massiv in Vollbrand. Die Einsatzleitung ließ umgehend weitere Einsatzkräfte alarmieren.

Ein Innenangriff schloss sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt aus, so dass sich die Löschmaßnahmen auf den Außenangriff und den Schutz der anliegenden Gebäude fokussierten.

Die Nachbargebäude konnten erfolgreich geschützt werden. Die Trampolinhalle brannte vollkommen aus. Im Rahmen der Brandbekämpfung wurde die Halle durch einen Bagger niedergerissen.

Ein ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger wurde im Rahmen der Brandbekämpfung leicht verletzt und mit einem RTW in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Er konnte zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen.

Weitere Verletzte gab es nicht.

Das Gebäude wurde von der Energieversorgung getrennt.

Zur Information der umliegenden Bevölkerung wurde eine Gefahreninformation über die Warn-App "NINA" abgesetzt.

Zur Versorgung der erschöpften Einsatzkräfte übernahm das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Verpflegung.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an und endeten um 09:30 Uhr. Erste Einheiten konnten gegen 05:00 Uhr sukzessive aus der Einsatzstelle entlassen werden.

Im Einsatz befanden sich sämtliche verfügbare Kräfte und Mittel der Feuerwehr Recklinghausen, es waren alle Einheiten der Feuerwehr Recklinghausen alarmiert (Löschzüge Feuer- und Rettungswache, Altstadt, Ost, Speckhorn, Suderwich, Süd, Hochlar, Einsatzleitdienste). Der Rettungsdienst war mit zwei RTW und einem Notarzt vor Ort. Zudem unterstützte ein Bauunternehmen mit einem Bagger und das DRK mit Warmverpflegung. Der ehrenamtliche Löschzug Hochlar übernahm den Grundschutz für das weitere Stadtgebiet von der Feuer- und Rettungswache aus und arbeitete in dieser Zeit einen parallelen Einsatz (Verkehrsunfall) ab. Die Brandstelle wurde an die Polizei übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

