Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Trunkenheitsfahrt mit eventueller Gefährdung von Fußgängern in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen (09.05.2026)

Radolfzell a.B. (ots)

Am Samstag, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit einem Pkw der Marke Mercedes die Fußgängerzone im Bereich Marktplatz.

Bei Sichtung eines entgegenkommenden Streifenwagens setzte der Fahrer sein Fahrzeug zurück, wendete und entfernte sich durch die Fußgängerzone über die Bereiche Seetorstraße und Seestraße. In einer Sackgasse, in der er nicht mehr weiterfahren konnte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Während des Geschehens mussten nach bisherigen Erkenntnissen mindestens zwei bislang unbekannte Fußgänger dem Fahrzeug ausweichen. Inwieweit eine konkrete Gefährdung vorlag, ist Gegenstand der Ermittlung.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Nach derzeitigem Stand kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell