Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Exhibitionist im Stadtpark Möglingshöhe - Polizei sucht Zeugen! (08.05.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:30 Uhr im Stadtpark Möglingshöhe zu einem Vorfall mit exhibitionistischem Hintergrund. Eine 28-jährige Frau hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Park auf, als sich ein bislang unbekannter Mann in ihrer Nähe in unsittlicher Weise verhielt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen näherte sich der Mann der Frau und führte dabei exhibitionistische Handlungen an sich selbst aus.

Zu dem unbekannten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, Anfang 20, schwarze Haare, leichter Bartwuchs, möglicherweise Schnurrbart. Bekleidet mit einem hellblauen Kapuzenpullover sowie schwarzen Shorts mit dünnen weißen Längsstreifen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720-85000 bei der Polizei zu melden.

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