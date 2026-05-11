Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Shisha Bar (10.05.2026)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in eine Shisha Bar am Kreisverkehr der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Gegen 4 Uhr morgens verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zutritt in das Lokal. Innerhalb brachen sie Spielautoamten auf und entwendeten daraus, wie auch der Kasse, Bargeld. Die Höhe ist noch nicht geklärt. Nach den Tätern sucht nun das Polizeirevier Donaueschingen und nimmt, unter der Nummer 0771 / 837830, Hinweise entgegen.

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