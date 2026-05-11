POL-KN: (Bräunlingen, K 5739
Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer stürzt nach Auffahrunfall (09.05.2026)
Bräunlingen - K 5739 (ots)
In Richtung Bräunlingen unterwegs ist am Samstag, gegen 18:15 Uhr, ein Motorradfahrer bei einem Unfall gestürzt. Zu spät reagierte er auf das Abbremsen eines vorausfahrenden BMW-Fahrers. So fuhr der 59-Jährige auf seiner Yamaha gegen das Heck des 57-Jährigen, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus, während sein Motorrad abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.
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