Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbruch in Rohbau (09.05.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Jugendliche sind am Samstag, zwischen 12 Uhr und 22 Uhr, in einen Rohbau an der Straße "Auf Heiden" eingebrochen. Durch die Beschädigungen an verschiedenen Baumaterialien verschaffte sich die Gruppe Zutritt ins Gebäude. Innerhalb beschädigten sie weitere Gegenstände und entwendeten auch Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Rottweil sucht, unter der Nummer 0741 / 4770, Hinweise zu der Gruppe von Jugendlichen.

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