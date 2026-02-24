Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck auf Friedhof

Merkelbach (ots)

Im Zeitraum 20.02.2026 bis 23.02.2026 kam es zu mehreren Diebstählen auf dem Friedhof in Merkelbach. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass insgesamt 14 Grabstätten angegangen und von dort edelmetallhaltige Gedenkfiguren und Gegenstände entwendet wurden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

