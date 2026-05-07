Feuerwehr Bremen

FW-HB: Großbrand in Horn-Lehe: Gewerbehalle durch Feuer zerstört

Bremen (ots)

In den frühen Morgenstunden (Donnerstag, 07.05.2026) brach ein Feuer in einer Gewerbehalle im Bereich Haferwende aus. Der Brand zerstörte den Gebäudekomplex vollständig. Der Feuerwehreinsatz dauerte über 12 Stunden, mit mehr als 100 Einsatzkräften.

Kurz vor 4 Uhr meldete ein Anrufer per Notruf Brandgeruch und Rauchentwicklung an der Gewerbehalle in Horn-Lehe. Als die ersten alarmierten Einheiten vor Ort eintrafen, bestätigten sie, dass es sich um einen Großbrand handelte. Betroffen war eine zirka 30 mal 30 Meter große Halle - plus Anbaubereiche.

Die Einsatzkräfte leiteten schnell die Brandbekämpfung von zwei Seiten ein, jeweils über Drehleitern und vom Boden aus. Ein Zugang zum Gebäude war anfangs nur schwer möglich. Aufgrund der massiven Rauchausbreitung wurde eine Bevölkerungswarnung herausgegeben. Neben den unterschiedlichen Bereichen der Löschmaßnahmen richteten die Kräfte zwei weitere Einsatzabschnitte ein: zur Sicherstellung der Wasserversorgung und für die umfassenden Logistikaufgaben.

Das Gebäude wurde als einsturzgefährdet bewertet, zudem befanden sich mehrere Druckgasbehälter und weiteres Gefährdungspotenzial in der Halle. So setzte die Feuerwehr für die Brandbekämpfung im Inneren ein Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) ein. Das LUF ist ein fernsteuerbarer Schaum-Wasser-Werfer, der von der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Seehausen in den Einsatz gebracht wird. Frühzeitig wurde auch ein Abrissbagger von einer Spezialfirma organisiert, um Bauteile einreißen zu können.

Um kurz nach 11 Uhr meldete die Einsatzleitung "Feuer unter Kontrolle". Zwischenzeitlich klagten Mitarbeitende einer benachbarten Firma über Atemwegsreizungen. Sie wurden vom Rettungsdienst gesichtet, eine weitere Versorgung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Mit dem Bagger ging man dann zunächst daran, teilweise die Wände an den Außenseiten zu öffnen, um gezielt Nachlöscharbeiten mit mehreren Rohren durchzuführen. Hierfür wurde zudem immer wieder Brandgut umgelagert und abgelöscht. In einem Bereich brachte die Feuerwehr auch Schaummittel zur Brandbekämpfung aus.

Gegen 15:45 Uhr meldete die Einsatzleitung dann "Feuer aus", kurz nach 16 Uhr war der Einsatz beendet.

In der Anfangsphase waren zunächst unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswache 2 und 7 sowie der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Bremen-Borgfeld, -Lehesterdeich und -Oberneuland im Einsatz. In der Folge rückten die FF Seehausen und die Facheinheit Informations- und Kommunikationstechnik an. Zwischenzeitlich erfolgte die Lageerkundung durch die Drohnengruppe der Feuerwehr aus der Luft.

Während des fortlaufenden Einsatzes waren auch die FF Osterholz, die FF Neustadt, Einheiten der Feuer- und Rettungswache 1, die Facheinheit Verpflegung und zahlreiche Sondereinsatzmittel der Berufsfeuerwehr eingebunden. Die Lage erforderte unter anderem einen erheblichen Einsatz von Schläuchen und Atemschutzgeräten sowie umfassende Maßnahmen der Einsatzhygiene.

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