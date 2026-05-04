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Feuerwehr Bremen

FW-HB: Gartenhaus in Flammen, Brandausbreitung verhindert

Bremen (ots)

Am Abend des 1. Mai (Freitag, 01.05.2026) kam es im Stadtteil Huchting zu einem Brand eines Gartenhauses. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf das nebenstehende Wohnhaus verhindern.

Gegen 18:35 Uhr ging die Meldung bei der Feuerwehr ein. Am Einsatzort eingetroffen, setzten die Kräfte erstmal alles daran, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Insgesamt nahmen sie drei Rohre vor, zwei Trupps wurden unter Atemschutz eingesetzt.

Im Verlauf des Einsatzes wurden die nebenstehenden Gebäude kontrolliert und Gasflaschen gesichert. Eine Person musste zwischenzeitlich rettungsdienstlich versorgt werden. Der Fachberater Gefahrgut der Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle auf besondere Gefahrstoffe.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 4 und der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421/361 11333
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

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