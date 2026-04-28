Feuerwehr Bremen

FW-HB: Folgemeldung: Dachstuhlbrand im "Viertel"

Bremen (ots)

Am Donnerstagabend, den 23.04.2026, kam es zu einem verheerenden Brand im Ortsteil Fesenfeld, nahe der Humboldtstraße. Das Feuer in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus zerstörte insbesondere Dachstuhl und Dachgeschoss, fügte aber auch dem Rest des Gebäudes erhebliche Schäden zu. Das Wohnhaus wurde als einsturzgefährdet bewertet.

Nach Abschluss der ersten Löschmaßnahmen in der Nacht zum Freitag war die Feuerwehr in den folgenden drei Tagen - bis Sonntagabend - immer wieder vor Ort. Teilweise stellten die Einsatzkräfte bei vorgeplanten Revisionen wieder Glutnester und Rauchentwicklung fest, zwischendurch meldeten aber auch Anwohner wieder Feuer und Rauch.

Zur ersten Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130368/6261765

In der Nacht zum Samstag stellte die Feuerwehr sogar eine Brandwache. Die große Herausforderung am Brandobjekt war unter anderem die Holzfaserdämmung. Charakteristisch für diesen Baustoff ist, dass er auch nach umfassenden Löschmaßnahmen teilweise weiterglimmt beziehungsweise es ist immer wieder zur erneuten Entzündung kommen kann. Was genau hier zu diesem Brandverlauf geführt hat, kann aktuell jedoch noch nicht bewertet werden.

Sonntagabend, den 26.04.2026, gegen 19:30 Uhr konnte die Feuerwehr diesen Einsatz nun beenden.

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