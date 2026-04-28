PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Folgemeldung: Dachstuhlbrand im "Viertel"

Bremen (ots)

Am Donnerstagabend, den 23.04.2026, kam es zu einem verheerenden Brand im Ortsteil Fesenfeld, nahe der Humboldtstraße. Das Feuer in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus zerstörte insbesondere Dachstuhl und Dachgeschoss, fügte aber auch dem Rest des Gebäudes erhebliche Schäden zu. Das Wohnhaus wurde als einsturzgefährdet bewertet.

Nach Abschluss der ersten Löschmaßnahmen in der Nacht zum Freitag war die Feuerwehr in den folgenden drei Tagen - bis Sonntagabend - immer wieder vor Ort. Teilweise stellten die Einsatzkräfte bei vorgeplanten Revisionen wieder Glutnester und Rauchentwicklung fest, zwischendurch meldeten aber auch Anwohner wieder Feuer und Rauch.

Zur ersten Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130368/6261765

In der Nacht zum Samstag stellte die Feuerwehr sogar eine Brandwache. Die große Herausforderung am Brandobjekt war unter anderem die Holzfaserdämmung. Charakteristisch für diesen Baustoff ist, dass er auch nach umfassenden Löschmaßnahmen teilweise weiterglimmt beziehungsweise es ist immer wieder zur erneuten Entzündung kommen kann. Was genau hier zu diesem Brandverlauf geführt hat, kann aktuell jedoch noch nicht bewertet werden.

Sonntagabend, den 26.04.2026, gegen 19:30 Uhr konnte die Feuerwehr diesen Einsatz nun beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 361 11333
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 09:23

    FW-HB: Feuer zerstört Mehrfamilienhaus im "Viertel"

    Bremen (ots) - Ein ausgedehnter Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus nahe der Humboldtstraße forderte die Feuerwehr am Donnerstagabend, den 23.04.2026, stundenlang. Mit dem Brand ging eine starke Rauchentwicklung in der Östlichen Vorstadt einher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings sind das Dachgeschoss und Teile des Obergeschosses des Mehrfamilienhauses zerstört. Mehrere Notrufe, in denen der Brand ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 23:41

    FW-HB: Flammen zerstören Dachstuhl

    Bremen (ots) - Ein Dachstuhlbrand beschädigte ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Stadtteil Horn-Lehe am Samstag, den 11.04.2026, stark. Der Rettungsdienst musste eine verletzte Person ins Krankenhaus bringen. Knapp 80 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Kurz vor 15:40 Uhr gingen Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Eine große Hecke hatte Feuer gefangen, die Flammen drohten, auf ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 10:05

    FW-HB: Kellerbrand in Wohnkomplex

    Bremen (ots) - In der Nacht zum Ostersonntag, 05.04.2026, war die Feuerwehr bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Farge gefordert. Eine Person wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 4:40 Uhr ging der erste Notruf zu dem Brand in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Der Anrufer meldete Rauch im Treppenhaus. Ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren rückte zu der gemeldeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren