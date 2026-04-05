Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand in Wohnkomplex

Bremen (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag, 05.04.2026, war die Feuerwehr bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Farge gefordert. Eine Person wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 4:40 Uhr ging der erste Notruf zu dem Brand in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Der Anrufer meldete Rauch im Treppenhaus. Ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren rückte zu der gemeldeten Einsatzstelle in der Betonstraße aus.

Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, machten sich bereits Bewohnende auf ihren Balkonen bemerkbar. Sie sollten zunächst dort verbleiben und wurden betreut. Eine Person musste jedoch rettungsdienstlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Atemschutztrupp ging direkt nach dem Eintreffen in das Gebäude vor und lokalisierte das Feuer im Keller. Weitere Kräfte gingen zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Nach rund einer halben Stunde hatten sie das Feuer unter Kontrolle und führten gezielte Nachlöscharbeiten durch. Dafür musste der betroffene Kellerbereich zum Teil ausgeräumt werden.

Glücklicherweise blieben weitere Bereiche des Wohngebäudes weitestgehend rauchfrei. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Flure und Wohnungen gründlich. Der betroffene Kellerbereich wurde stromlos geschaltet. Nach umfangreichen Logistik- und Einsatzhygienemaßnahmen konnten die letzten Kräfte gegen 7:30 Uhr einrücken.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Blumenthal und -Farge, die Facheinheit Informations- und Kommunikationstechnik der Freiwilligen Feuerwehren, Führungs- und Logistikkomponenten der Berufsfeuerwehr sowie zahlreiche Einsatzkräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

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